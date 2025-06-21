Названо число трансплантаций органов в рамках посмертного донорства в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На сегодня в рамках посмертного донорства от трех умерших пересажены шесть роговиц глаза, две печени и две почки.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Координационном центре донорства и трансплантации органов министерства здравоохранения Азербайджана.

Было отмечено, что впервые в Кавказском регионе в Азербайджане была проведена пересадка органов и тканей в рамках посмертного донорства.

"Впервые были пересажены печень, роговица глаза, и три человека обрели здоровье. По состоянию на февраль 2025 года количество добровольных доноров составляло около 50, в настоящее время это число составляет около 250. На сегодня от трех умерших доноров были пересажены шесть роговиц, две печени и две почки", - отмечается в сообщении.

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