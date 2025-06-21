Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана

БАКУ/ Trend/ - Израильские военные сообщили о новом ракетном ударе, нанесённом по территории страны с иранской стороны.

Как передаёт Trend со ссылкой на пресс-службу израильской армии, во время атаки населению было приказано немедленно укрыться. Сирены воздушной тревоги сработали в нескольких районах, включая Тель-Авив, где были слышны звуки взрывов.

После инцидента армия заявила, что угроза миновала, и жителям разрешено покинуть укрытия.

Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало. Тем не менее, по данным портала Ynet, было выпущено около пяти ракет, одна из которых повредила здание в центральной части Израиля.