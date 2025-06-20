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Турция использует дипломатические усилия для стабильности на Южном Кавказе - Реджеп Тайип Эрдоган

В мире Материалы 20 июня 2025 22:13 (UTC +04:00)
Турция использует дипломатические усилия для стабильности на Южном Кавказе - Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: Официальный информационный сайт президента Турции

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Анкара в полной мере использует дипломатические инструменты для обеспечения стабильности на Южном Кавказе.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжает активные усилия по укреплению мира и стабильности как в регионе, так и на глобальном уровне. Он также отметил важность достигнутого соглашения в рамках мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

В ходе встречи стороны обсудили возможные шаги по нормализации двусторонних отношений стран, а также обменялись мнениями по поводу нарастающей военной напряжённости между Израилем и Ираном.

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