Удар по АЭС "Бушер" может привести к катастрофе - Гросси

БАКУ /Trend/ - Удар по атомной электростанции "Бушер" может привести к катастрофе.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на экстренном заседании Совета Безопасности ООН в связи с нарастанием напряженности между Ираном и Израилем, сообщает Trend.

"Самая большая проблема связана с АЭС "Бушер" в Иране. Израиль еще не ударил по заводу. Это ядерная сфера в Иране, где последствия атаки будут наиболее серьезными. АЭС "Бушер" - действующий завод, где имеются тысячи килограммов ядерного материала. За последние несколько часов страны региона связались со мной напрямую, чтобы выразить свою обеспокоенность, и я хочу полностью прояснить это", - сказал Гросси.

Он отметил, что удар по АЭС "Бушер" может привести к мощному выбросу радиации. "Точно так же удар, который выведет из строя единственные две линии, снабжающие станцию электроэнергией, может привести к расплавлению активной зоны ее реактора, что чревато теми же последствиями. В худшем случае оба сценария потребуют защитных мер, таких как эвакуация населения и укрытия. Радиационный мониторинг должен охватывать несколько сотен километров, могут быть введены ограничения на продовольствие", - отметил он.

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