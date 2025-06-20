Иран ударил по израильским стратегическим объектам

БАКУ /Trend/ - Иран нанес ракетные удары по ряду израильских военных объектов, в том числе по авиабазам Неватим и Хацерим.

Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции Ирана, сообщает Trend.

Согласно информации, в рамках 17-го этапа операции "Истинное обещание-3" были нанесены удары по ряду целей, включая военные комплексы, оборонные предприятия, командные центры, компании, поддерживающие военные операции Израиля, а также авиабазы Неватим и Хацерим.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.