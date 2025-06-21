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Системы ПВО начали работу в иранских городах Мешхед и Тебриз

Иран Материалы 21 июня 2025 00:30 (UTC +04:00)

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ/ Trend/ - В иранских городах Мешхед и Тебриз начали работу системы противовоздушной обороны.

Как сообщает Trend, военные принимают активные меры по отражению атак израильских беспилотников.

По имеющейся информации, несколько дронов уже были уничтожены в ходе этих действий.

Напомним, что Израиль нанес военные авиаудары по Ирану рано утром 13 июня. В результате этого погибло большое количество военнослужащих, в том числе начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, два командующих штабом «Хатам аль-Анбия» Голамали Рашид и Али Шадмани, командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде, 9 ученых-ядерщиков и высокопоставленных чиновников.

В тот же день Иран ответил Израилю: по Тель-Авиву и другим районам было выпущено более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к гражданским потерям и масштабным разрушениям.

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