В Стамбуле прошла церемония вручения "Большой молодежной премии" (ФОТО)

СТАМБУЛ /Trend/ - В Стамбуле прошла церемония вручения "Большой молодежной премии", организованная Молодежным форумом исламского сотрудничества (ICYF). Форум прошел в Университете Халича.

Как сообщает Trend, в мероприятии принял участие Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В церемонии участвовали представители молодежи, лидеры и официальные гости из разных стран мира.

В рамках форума обсуждались роль молодежи в глобальных процессах, инновации, лидерство и возможности сотрудничества. Мероприятие также направлено на укрепление единства молодежи в исламском мире и создание общих платформ.

Отметим, что Молодежный форум исламского сотрудничества (ICYF) был создан в 2004 году с целью содействия сотрудничеству, солидарности и развитию молодежи государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС). Организация со штаб-квартирой в Стамбуле функционирует как официальное молодежное учреждение ОИС. ICYF стремится повысить лидерские качества молодежи и укрепить возможности диалога на глобальном уровне посредством различных международных форумов, программ обучения, инициатив.

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