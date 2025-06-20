БАКУ /Trend/ - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предостерегло Израиль от удара по иранским ядерным объектам, сообщает Trend.

Как сказал на экстренном заседании Совбеза ООН в связи с нарастанием напряженности между Ираном и Израилем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, атаки на ядерные объекты могут привести к выбросу радиации.

"Это может иметь серьезные последствия как для страны, подвергшейся атаке, так и за ее пределами. Поэтому я повторяю свой призыв быть максимально сдержанными", - сказал он.

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