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МАГАТЭ предостерегло Израиль от удара по иранским ядерным объектам

В мире Материалы 20 июня 2025 20:24 (UTC +04:00)
МАГАТЭ предостерегло Израиль от удара по иранским ядерным объектам

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предостерегло Израиль от удара по иранским ядерным объектам, сообщает Trend.

Как сказал на экстренном заседании Совбеза ООН в связи с нарастанием напряженности между Ираном и Израилем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, атаки на ядерные объекты могут привести к выбросу радиации.

"Это может иметь серьезные последствия как для страны, подвергшейся атаке, так и за ее пределами. Поэтому я повторяю свой призыв быть максимально сдержанными", - сказал он.

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