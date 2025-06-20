“AzerGold” выплатил клиентам 1.15 млн манатов за выкуп монет и слитков

ЗАО “AzerGold” c 2021 года осуществляет операции по выкупу реализуемых им золотых изделий в целях увеличения оборота драгоценных металлов на внутреннем розничном рынке и расширения инвестиционных возможностей граждан.

Так, в январе-мае 2025 года были выкуплены золотые монеты и слитки общим весом 85 унции. Это на 244% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В результате операций по выкупу клиентам было выплачено 459 тыс. манатов. Это указывает на рост на 376 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За весь период деятельности была выкуплена ценная продукция общим весом 274.4 унции, общая сумма выплат составила 1.15 млн манатов. За истекший период было перепродано 260.8 унций выкупленной продукции и получен доход в размере 1.23 млн манатов.

Следует отметить, что обратный выкуп продукции, выставленной на продажу ЗАО “AzerGold”, осуществляется в Центре продаж и обмена, расположенном в городе Баку. Для обратного выкупа покупатель предъявляет товар и сертификат качества. После проверки товара экспертом Центра продаж и обмена клиенту выплачивается дополнительная прибыль в размере 2% от стоимости золота в соответствии с ежедневным курсом Центрального банка.

Следует отметить, что с 2019 года ЗАО “AzerGold” выводит на розничный рынок драгоценных металлов монеты с различным дизайном, отражающие национальное и культурное наследие Азербайджана, а также слитки. Целью является популяризация культурных ценностей нашей страны, а также расширение ее экономического и инвестиционного потенциала, внесение дополнительного вклада в предотвращение “теневой экономики” в торговле драгоценными изделиями.