В Баку состоялась торжественная церемония взвешивания бойцов UFC Fight Night c участием тысячи болельщиков (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Накануне одного из самых ожидаемых спортивных событий года - UFC Fight Night - в Baku Crystall Hall состоялась торжественная и зрелищная церемония взвешивания участников. Атмосфера в зале напоминала настоящий пролог к грандиозному спектаклю, который уже через сутки развернётся на глазах у тысяч зрителей, сообщает Trend Life.

На сцену один за другим поднимались бойцы - сосредоточенные, уверенные в себе, готовые к предстоящему сражению. Каждое появление сопровождалось аплодисментами болельщиков, вспышками камер и напряжённым ожиданием: соответствуют ли бойцы весовым лимитам своих категорий? Все взгляды были прикованы к весам и табло — момент истины наступал для каждого участника.

Особое внимание привлекли выступающие в основном карде спортсмены, включая азербайджанских бойцов Рафаэля Физиева, Назима Садыхова и Тофига Мусаева, появление которых вызвало волну особых оваций. Интересно, что американский боец Халил Раунтри Джуниор появился в азербайджанской папахе, которую приобрел себе в Баку в качестве сувенира. Среди ведущих вечера были почетные гости UFC Fight Night, известные бойцы - действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили и лидер официального рейтинга UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад.

Церемония прошла с соблюдением всех традиций UFC: бойцы позировали лицом к лицу в финальном staredown, демонстрируя не только физическую форму, но и психологическую стойкость. В зале витало напряжение, будто поединки уже начались - настолько мощной была энергетика события.

Официальное взвешивание стало не просто формальной частью турнира, но и ярким шоу, которое задало эмоциональный тон предстоящим боям. Всё готово к ночи, где определятся победители - осталось лишь дождаться, когда зазвучит гонг…

Напомним, что впервые в Баку 21 июня пройдет турнир UFC Fight Night. В рамках вечера в Baku Crystall Hall состоится 12 боев, по 6 в основном и предварительном карде. Главным событием вечера UFC в Баку станет поединок между бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джамалом Хиллом и бывшим претендентом на титул Халилом Раунтри. Второй по значимости поединок пройдёт в лёгком весе между нашим соотечественником Рафаэлем Физиевым и чилийским бойцом Игнасио Бахамондесом. Также в октагон выйдут представители Азербайджана Назим Садыхов и Тофиг Мусаев, которым предстоят бои против бразильца Николаса Мотты и кыргызстанца Мыктыбека Оролбая, соответственно.

Программа UFC Baku Fight Night

Предварительный кард, бои начнутся в 20:00.

1) Полулегкий вес: Ирина Алексеева (5-2-0, Россия) - Клаудия Сигула (6-2-0, Польша)

2) Полусредний вес: Сок Хён Ко (1-0-0, Южная Корея) - Обан Эллиотт (12-2-0, Уэльс)

3) Тяжелый вес: Хамди Абдель Вахаб (6-0-0, Египет) - Мухаммед Усман (11-4-0, Нигерия)

4) Полулегкий вес: Мелисса Маллинс (7-1-0, Англия) - Дарья Железнякова (9-2-0, Россия)

5) Средний вес: Исмаил Наурдиев (24-7-0, Марокко) - Пак Чун Ён (18-6-0, Южная Корея)

6) Наилегчайший вес: Тагир Уланбеков (16-2-0, Россия) - Максум Азат (17-1-0, Казахстан)

Основной кард, бои начнутся в 23:00 и пройдут в следующем порядке:

7) Полулегкий вес: Мухаммед Наимов (12-3-0, Таджикистан) - Богдан Град (15-2-0, Австрия)

8) Легкий вес: Назим Садыхов (10-1-1, Азербайджан) - Николас Мотта (15-5-0, Бразилия)

9) Тяжелый вес: Кертис Блейдс (18-5-0, США) - Ризван Куниев (12-2-1, Россия)

10) Легкий вес: Тофиг Мусаев (дебютант, Азербайджан) - Мыктыбек Оролбай (13-2-1, Кыргызстан)

11) Легкий вес: Рафаэль Физиев (12-4-0, Азербайджан) - Игнасио Бахамондес (17-5-0, Чили)

12) Полутяжелый вес: Джамал Хилл (12-3-0, США) - Халил Раунтри Джуниор (14-6-0, США)

Фото – Ханлар Ализаде.

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