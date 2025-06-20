В регионах Азербайджана пройдет форум по искусственному интеллекту

БАКУ /Trend/ - Предусматривается проведение Форума по искусственному интеллекту в регионах Азербайджана.

Об этом сказал Trend генеральный директор Центра развития молодежи и карьеры Азер Алиев в рамках Молодежного форума по искусственному интеллекту в Баку.

"Сегодня мы проводим второй по счету Форум по искусственному интеллекту для молодежи. Этот форум был организован в партнерстве с министерством молодежи и спорта, Молодежным фондом и Общественным объединением поддержки образования молодежи. В связи с участием в форуме было зарегистрировано более 1000 обращений молодых людей. Однако, учитывая ограниченность мест, в форуме приняли участие более 200 молодых людей", - отметил он.

А. Алиев также рассказал об основных целях представляемой им организации.

"Наша главная цель - информировать и просвещать молодежь о созданных нашим государством возможностях в области технологий и цифровых решений, а также способствовать эффективному и рациональному использованию инструментов искусственного интеллекта. Учитывая растущий интерес молодежи к форуму, считаю, что наша деятельность - проекты и мероприятия - будет реализована и на следующих этапах, - сказал он.

A. Алиев подчеркнул, что в регионах также реализуется ряд мер по личностному развитию и карьерному росту молодежи.

"Соответственно, мы планируем реализовать Форум по искусственному интеллекту и в наших регионах. Кроме того, у нас есть проект "Carrier Lab" по построению карьеры молодежи. В соответствии с проектом мы стремимся поддержать карьерный рост тысяч молодых людей в более чем 20 городах и районах. Кроме того, мы организуем встречи молодежи с профессионалами в различных областях. В ближайшие месяцы мы намерены реализовать этот проект в более широком масштабе, для большего числа молодых людей", - сказал А.Алиев.

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