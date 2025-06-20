Запущен международный маршрут из Китая в Азербайджан через порт Туркменбаши

БАКУ /Trend/ – Из города Цзиньхуа (провинция Чжэцзян, Восточный Китай) в Азербайджан через порт Туркменбаши отправился первый грузовой поезд, что ознаменовало официальное открытие нового Транскаспийского международного транспортного коридора, передает Trend со ссылкой на Агентство транспорта и коммуникаций Туркменистана.

Состав, состоящий из 100 стандартных контейнеров, перевозит одежду, аксессуары, металлические запчасти и другие товары. После прибытия в порт Туркменбаши грузы будут доставлены морским путём через Каспийское море в азербайджанский порт Баку.

Маршрут пролегает через важнейшие транспортные узлы региона, включая контрольно-пропускной пункт Хоргос на китайско-казахстанской границе, а также крупные города — Алматы, Ташкент и Ашхабад.

Ожидается, что запуск нового маршрута позволит снизить нагрузку на логистическую линию Актау–Баку и ускорит доставку китайской продукции на рынки Центральной Азии и Центрально-Восточной Европы.

Маршрут стал 26-м международным железнодорожным направлением, организованным провинцией Чжэцзян в рамках инициативы «Китай–Европа».

Отметим, что Евросоюз делает ставку на порт Туркменбаши. Еврокомиссар Йозеф Сикела, посетивший Туркменистан, назвал порт ключевым узлом между Европой и Азией: «Этот коридор сократит время доставки грузов в Европу примерно до 15 дней, обеспечив новые рабочие места и инвестиционные возможности».