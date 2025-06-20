Израильская армия обстреляла штаб-квартиру иранской Организации оборонных инноваций и исследований

БАКУ /Trend/ - Израильская армия нанесла удары по десяткам объектов в Тегеране, принадлежащих иранской армии, включая штаб-квартиру Организации оборонных инноваций и исследований (SPDN) при министерстве обороны Ирана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно распространенной информации, израильская сторона утверждает, что Организация оборонных инноваций и исследований, оказавшаяся под ударом, имеет связь с ядерной программой Ирана.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!