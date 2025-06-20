Азербайджан может стать региональным хабом для финансовых технологий - гендиректор XPay

БАКУ/Trend/ - Я впервые в Баку и удивлен уровнем развития стартап сферы в Азербайджане и гостеприимством азербайджанского народа.

Как сообщает Trend, об этом сказал генеральный директор XPay Мохамед Абдельмоталеб на панельной дискуссии в рамках Baku ID 2025, говоря о своих впечатлениях об Азербайджане.

По его словам, он почувствовал себя как дома.

Абельмоталеб удивлен тем, что в Азербайджане существуют более 22 лицензированных стартапа в сфере финансовых технологий.

«Это впечатляющая цифра, которая свидетельствует о стремлении Азербайджана развивать финансовый сектор. Для нас, как для компании, это имеет большое значение. Мы рассматриваем Азербайджан как потенциальный хаб для интеграции в регион. Одной из причин этого выбора является также наша культурная близость», — заявил генеральный директор XPay.