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Кабинет министров Нахчыванской АР будет подчиняться Президенту Азербайджана

Общество Материалы 20 июня 2025 12:35 (UTC +04:00)
Кабинет министров Нахчыванской АР будет подчиняться Президенту Азербайджана

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики будет подчиняться Президенту Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики".

Согласно документу, Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики не будет подчиняться Верховному меджлису Автономной Республики и будет определять порядок своей работы по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики.

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