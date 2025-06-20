Кабинет министров Нахчыванской АР будет подчиняться Президенту Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики будет подчиняться Президенту Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики".

Согласно документу, Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики не будет подчиняться Верховному меджлису Автономной Республики и будет определять порядок своей работы по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!