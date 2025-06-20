БАКУ /Trend/ - Азербайджан вновь избран членом Межправительственного комитета ЮНЕСКО по защите и поощрению разнообразия форм культурного самовыражения.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Отмечается, что выборы состоялись 20 июня в штаб-квартире ЮНЕСКО в рамках 10-й Конференции Сторон Конвенции 2005 года "О защите и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения".

Межправительственный комитет, являющийся основным исполнительным органом по реализации данной конвенции, состоит из 24 государств-членов. Срок полномочий каждого члена составляет четыре года. Азербайджан ранее был представлен в Межправительственном комитете в период с 2019 по 2023 годы.

К основным функциям Межправительственного комитета, который собирается на ежегодной основе, относятся: продвижение целей Конвенции, мониторинг её реализации, анализ периодических докладов сторон и их представление Конференции, подготовка оперативных руководящих принципов, предоставление соответствующих рекомендаций по вопросам, поднятым странами, а также создание консультационных механизмов с целью продвижения принципов Конвенции на других международных форумах.

Повторное избрание Азербайджана в вышеупомянутый Комитет является ярким свидетельством последовательной и целенаправленной политики страны в области защиты культурного разнообразия, поощрения свободы культурного самовыражения, а также укрепления международного сотрудничества в данной сфере и придаваемого ей высокого значения",- говорится в информации ведомства.

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