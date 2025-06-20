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Джейхун Байрамов обсудил с вице-президентом Еврокомиссии израильско-иранский конфликт

Политика Материалы 20 июня 2025 16:32 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов обсудил с вице-президентом Еврокомиссии израильско-иранский конфликт

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 20 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Кайей Каллас.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Азербайджана, передает Trend.

Отмечено, что в ходе телефонного разговора была обсуждена текущая ситуация в сфере безопасности на фоне израильско-иранского конфликта.

Стороны выразили серьезную обеспокоенность обострением обстановки, сложившейся в регионе в результате израильско-иранского конфликта, подчеркнув важность дипломатического урегулирования кризиса. Была отмечена важная роль Азербайджана в организации эвакуации иностранных граждан из Ирана, включая граждан стран-членов Европейского Союза.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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