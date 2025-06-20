Команда COP29 Azerbaijan встретилась с бразильскими коллегами в Бонне для обсуждения подготовки к COP30 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Команда Операционной компании COP29 Azerbaijan во главе с главным исполнительным директором по операциям COP29 Нармин Джарчаловой провела встречу с бразильскими коллегами в немецком городе Бонн для обсуждения подготовки к COP30, которая пройдёт в Белене, передаёт Trend со ссылкой на официальную страницу COP29 Azerbaijan в социальной сети.

«Команда COP29 вновь подтвердила полную поддержку Азербайджаном председательства Бразилии на COP30 в успешном проведении конференции», - говорится в сообщении.