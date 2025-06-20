В SOCAR назвали ключевые приоритеты в сфере инноваций

БАКУ/Trend/ - Инновации остаются ключевым приоритетом для SOCAR. При этом речь идет не только о стартапах, но и об интеграции новых решений во все уровни корпоративной структуры.

Как сообщает Trend, об этом сказал советник вице-президента госнефтекомпании SOCAR по стратегическому развитию Теймур Алиев в ходе панельной дискуссии в рамках Baku ID 2025.

По его словам, в компании активно ищут и внедряют передовые инструменты, чтобы оставаться на волне технологических изменений.

"Мы стремимся использовать лучшие и самые современные решения. Это касается всех направлений - от разведки и добычи газа до переработки, офшорных проектов, строительства и работы электростанций. У нас обширный охват деятельности, и инновации важны на каждом этапе", - сказал Мусаев.

Советник вице-президента SOCAR также добавил, что только благодаря постоянному стремлению к новому можно обеспечить устойчивое развитие и конкурентоспособность на глобальном энергетическом рынке.