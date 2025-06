По ту сторону Агдес Багирзаде в Тбилиси: Синергия самых разнообразных образов… - интервью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Агдес Багирзаде - одна из немногих азербайджанских фотохудожниц, имеющих признанную международную известность, которая выражена внушительным списком выставочных проектов. Её художественное портфолио включает много интересных серий фоторабот, а работы отмечены наградами нескольких крупных международных конкурсов. Агдес Багирзаде рассказала Trend Life об экспозиции, которая прошла в одной из самых известных художественных галерей грузинской столицы IArt Gallery при поддержке Wondernet Express Investment Group, и ставшая прекрасной возможностью представить грузинской публике искусство современной азербайджанской фотографии.

- Агдес ханым, расскажите о первой персональной выставке в Тбилиси - The other side of me (По ту сторону меня).

- Я была счастлива представить выставку в столице Грузии, где твои работы находят отклик в сердцах людей, эмоции которых и стали своеобразной демонстрацией смысловой нагрузки, заложенной в названии "По ту сторону меня". Данные фотоработы до этого выставлялись в Милане, Мадриде, Париже и на 59-ой Венецианской Биеннале, были опубликованы в различных международных каталогах. Интересно, что каждый раз менялись условия для визуализации серии. Например, на Биеннале зал был несколько необычного расположения, что потребовало определённо выставлять освещение и учитывать размеры работ в развеске. Так и в этот раз, подбиралась их последовательность представления, когда исходишь из возможностей самого помещения. Скажу больше… Распечатывались работы на фотобумаге, наиболее подошедшей именно под эту экспозицию. Даже те, что с моей точки зрения, не соответствовали по каким-то параметрам, тоже были использованы: из них я предложила сделать некий перформанс, расположив их в строгом беспорядке в нише одной из стен галереи. И знаете, посетители высоко оценили такую подачу, что придала экспозиционному "языку" дополнительное "звучание", о чём мне говорили гости не только в первый день, но и в последующие. Надо понимать, что даже если сами работы, условно говоря, переходят из одной выставки в другую, экспозиция всегда новая. А потому каждая из них автором рассматривается заново. И эмоции переживаются по-новому. Ведь и публика-то другая… А грузины обладают врождённым даром ощущения гармонии и полифонии.

Выставку открыла сама директор галереи, коллекционер Ика Бокучава, выступили профессор Академии художеств, исследователь и фото-коллекционер архитектурных деталей старого Тбилиси Нодар Сумбадзе и известный скульптор Гиа Джапаридзе. Среди гостей были директор Дома-музея Мирзы Фатали Ахундова Лейла Алиева, известные фотографы Шах Айвазов, Дмитрий Зверев, Юрий Мечетов и Майко Деисадзе, кинооператор, ветеран "Грузия-фильм" Омар Брегвазде, телеведущая Александра Буратаева, представители творческой интеллигенции Грузии, дипломатических миссий, в том числе Азербайджана и представители азербайджанской диаспоры в Грузии.

- А что стоит за столь неординарным названием?

- В нём нет ничего экстраординарного. Это мое субъективное ощущение мира. Каким его вижу я и каким запечатлеваю через объектив фотокамеры. Мне была интересна синергия самых разнообразных образов, которые сопровождают человека в повседневной жизни, при этом оставаясь в какой-то степени незримыми в той стремительности нашего настоящего существования. Именно поэтому было важно, что серия собрана органично, начиная от архитектурных деталей, вдруг притянувших мое внимание, до иллюзорных, оптически переосмысленных отражений реальности, от мистического танца суфийских дервишей до абстрактных форм, подсмотренных в самой природе.

- Авторский взгляд?

- Прежде всего, я - фотохудожник, и мне нравятся образы действительности, выхваченные камерой как бы экспромтом. Неожиданные в их мимолетности. Окружающая среда, будь то природа или город, способствуют рождению некоего калейдоскопа, где каждый "кадр-пазл" становится частью единого, меняющегося в одночасье, стоит сменить ракурс или точку "наведения" камеры. Художественная фотография своего рода магия в моменте. Возможность поймать её и дает мне импульс к творчеству. Так что "По ту сторону меня" моё предложение зрителю прочувствовать ауру этой среды, что складывается из всего того, что мы находим в нашем мире, где рукотворные объекты и конструкции сосуществуют с природой.

- "По ту сторону меня", по моему восприятию в какой-то степени несёт в себе некую медитативность…

- Каждый художник, а человек с камерой, которая есть продолжение его глаз, не просто нажимающий на кнопку фотоаппарата, делая тот или иной кадр, предполагает, что он поспособствует у увидевшего то, что на нём запечатлено, «включиться» у него рефлексии. Лишь фотохудожнику дан уникальный шанс ловить и сохранять «настоящее». Ведь, по сути, мы не можем даже почувствовать его, живя в парадигме «вчера-завтра» или «прошлое-будущее». Уж слишком мимолётен миг «здесь и сейчас». Как я услышала от признанных профессионалов в мире фотографии мои работы, по их оценкам, погружают зрителя в уютный и вечный мир, где время - это лишь когнитивная фикция. Многое из них запечатлелось, можно сказать, по наитию. Хотя, эта вневременная стилистика может показаться кому-то постановочной. И кто-то вполне резонно скажет, что мол, такое невозможно создать с помощью объектива фотокамеры без тщательной подготовки. Только со всей ответственностью заявляю, что это мнение будет абсолютно неверным. Все работы, представленные в серии The other side of me, пойманы камерой, что говорится, врасплох. Оттого и ощущает это удивительное единение мимолётности происходящего в сочетании с его вечностной экзистенциональной идентичностью, что и оставляет у зрителя неповторимо-приятное вселенское послевкусие погружения в медитативность. Что, на мой взгляд, весьма интересное состояние для человека думающего, размышляющего, для которого дорог каждый прожитый миг…

- …чему способствует и палитра Ваших фотополотен.

- Я люблю эту тёплую охристость. Ведь порой немного пряная цветовая гамма, что присуща большинству работ серии The other side of me не несёт собой никаких признаков тревожности. Это мир образов, живущих жизнью, не знающей конца. Наверное, поэтому в ней почти нет людей, точнее, они так редки, что в общем контексте кажутся прямым продолжением всё того же мира вне времени. Мне, как автору трудно судить о глубинных корнях такого взгляда на стихию бытия. Но, на уровне безусловного, считаю, что работы The other side of me прозрачной пеленой окутывают отголоски суфийского миросозерцания, о котором писали великий Насими, Хафиз Ширази, Руми, Навои и другие.

Доктор искусств, профессор Тбилисской Академии художеств Нодар Сумбадзе о творчеству Агдес Багирзаде: "Достичь успеха и приобрести имя в искусстве фотографии сегодня гораздо сложнее чем 50 или 100 лет тому назад, когда успех артиста в основном определяло его техническое оснащение. Технологический прогресс достиг таких головокружительных высот, когда любой человек имеет возможность при наличии практически полностью автоматизированной и вполне доступной техники создать высококачественный Арт продукт.

Ну и соответственно необычно возросли требования к профессии фотографа и соответственно к его профессионализму.

Сегодня достичь подлинного успеха в искусстве фотографии необычайно трудно и тем ценнее радость от обнаружения новых ярких представителей данной сферы искусства, вооруженных совершенным знанием современных медиатехнологий и проявляющих глубокое знание фотографии как искусства и широкий диапазон арт-способностей.

Именно таким артистом является Агдес Багирзаде, которая использует в своём творчестве широкий спектр своих собственных и приобретенных способностей, что позволило ей вплотную приблизить своё творчество к главной мечте художников всех времен и народов - создать совершенный арт объект, который опираясь на изобразительный язык родственных видов искусства - музыки, архитектуры, поэзии, изобразительного искусства, будет опираться на этнографию, фольклор, историю и духовную жизнь конкретного этноса и региона и будет представлять собой совершенный, специфический вид фотографии.

Всё это, уже реализованное и прекрасным образом представленное, я имел счастье видеть на чудесной выставке Агдес в Тбилиси, доставившей большое удовольствие мне и многим тбилисцам".

Специально для Trend Life Яна Науменко

