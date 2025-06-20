Азербайджан увеличил доходы от экспорта природного газа

БАКУ /Trend/ - В январе-мае этого года из Азербайджана было экспортировано 10,271 миллиарда кубометров природного газа на сумму 3,833 миллиарда долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, по сравнению с первыми пятью месяцами 2024 года стоимость экспортированного природного газа увеличилась на 381,876 млн долларов США, или на 11,1%, а объем - на 358,198 млн кубометров, или на 3,6%.

Доля природного газа в общем экспорте Азербайджана за отчетный период составила 34,84%.

В январе-мае этого года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму 20,966 миллиарда долларов США.

На долю экспорта пришлось 11,001 млрд долларов США внешнеторгового оборота и 9,965 млрд долларов США - на долю импорта. За последний год экспорт сократился на 1,2%, а импорт вырос на 36,5%.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 1,036 миллиарда долларов. Это на 2,801 миллиарда долларов США, или в 3,7 раза меньше, чем год назад.