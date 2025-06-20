Австралия поблагодарила Азербайджан за оказанную поддержку своим гражданам

БАКУ /Trend/ - Австралия выразила благодарность Азербайджану за оказанную поддержку своим гражданам.

Об этом в пятницу сообщили Trend в МИД Азербайджана.

Согласно информации, министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг в телефонном разговоре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым проинформировала о планах эвакуации граждан своей страны из Ирана и выразила благодарность Азербайджану за оказанную поддержку.

Напомним, что ранее правительство Австралии объявило о решении эвакуировать всех австралийских официальных лиц и членов их семей из Ирана и на неопределенное время приостановить деятельность посольства в Тегеране из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

"Министерство иностранных дел и торговли направляет консульских сотрудников в Азербайджан для оказания поддержки австралийцам, покидающим Иран. Мы настоятельно рекомендуем австралийцам, которые могут безопасно покинуть Иран, сделать это сейчас. Тем, кто не может или не хочет уезжать, мы советуем соблюдать меры предосторожности",- подчеркнула ранее Вонг.

Отметим, что с начала вооружённого конфликта между Израилем и Ираном был обеспечен беспрепятственный переход через пограничный пункт «Астара» более чем шестисот человек.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других высокопоставленных чиновников.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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