БАКУ/Trend/ - В Азербайджане создаются новые условия для поддержки в сфере инноваций и венчурных проектов.

Как передает Trend, в рамках панельной дискуссии на Baku ID 2025 председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Фарид Османов сообщил, что завершены внутренние обсуждения по созданию более эффективной и прозрачной регуляторной среды для инновационных компаний.

По его словам, одна из ключевых инициатив - запуск регуляторной песочницы (sandbox), проект которой уже подготовлен. Это позволит перспективным компаниям ускоренно выходить на рынок и тестировать решения в гибких условиях.

«Мы разрабатываем регуляции совместно с государством. Цель - создать инструменты для развития венчурных инициатив, сделать политику еще более инновационно-дружественной. Уверены, такие шаги привлекут внимание к местному рынку», - сказал Ф.Османов.

Он также подчеркнул, что формирование гибкой и понятной нормативной базы — один из важнейших элементов развития цифровой экономики в стране.