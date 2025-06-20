Азербайджан нарастил товарный экспорт в I квартале 2025 г.
В первом квартале этого года экспорт и импорт товаров в Азербайджане продемонстрировали разнонаправленную динамику с ростом в ненефтегазовом секторе и изменениями в структуре поставок.
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