Азербайджан нарастил товарный экспорт в I квартале 2025 г.

В первом квартале этого года экспорт и импорт товаров в Азербайджане продемонстрировали разнонаправленную динамику с ростом в ненефтегазовом секторе и изменениями в структуре поставок.

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