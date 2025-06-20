Австралия будет оказывать консульские услуги в Азербайджане

БАКУ/ Trend/ - Правительство Австралии объявило о решении эвакуировать всех австралийских официальных лиц и членов их семей из Ирана и на неопределенное время приостановить деятельность посольства в Тегеране из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

"Правительство Австралии дало указание всем официальным лицам и их семьям покинуть Иран и приостановило деятельность посольства в Тегеране на основании оценки ухудшающейся ситуации с безопасностью в стране", – заявила глава МИД.

По ее словам, посол Австралии в Иране останется в регионе для поддержки усилий правительства по реагированию на кризисы.

"Министерство иностранных дел и торговли направляет консульских сотрудников в Азербайджан для оказания поддержки австралийцам, покидающим Иран. Мы настоятельно рекомендуем австралийцам, которые могут безопасно покинуть Иран, сделать это сейчас. Тем, кто не может или не хочет уезжать, мы советуем соблюдать меры предосторожности", – подчеркнула министр.

Она также отметила, что из-за текущей ситуации и закрытого воздушного пространства возможности консульской поддержки в Иране крайне ограничены.

"Мы продолжаем нашу работу через круглосуточный Центр консульской экстренной помощи, и поддерживаем связь с австралийскими гражданами через портал кризисной ситуации", – добавила Вонг.