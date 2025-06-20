В суде раскрыты имена генералов, руководивших операциями Армении во время апрельских боев 2016 года

БАКУ /Trend/ - 20 июня в ходе продолжающегося процесса в Бакинском военном суде обвиняемый Бако Саакян, являвшийся т.н. "президентом" сепаратистского режима, созданного на территориях Азербайджана в период армянской оккупации, ответил на вопросы прокурора Тараны Мамедовой, представляющей сторону государственного обвинения.

Как сообщает в пятницу Trend, Саакян отвечая на вопросы об апрельских боях 2016 года, раскрыл, кто руководил военными операциями Армении в то время.

По его словам, в тот период военными операциями армянской стороны руководили министр обороны генерал-полковник Сейран Оганян, начальник генерального штаба вооружённых сил Армении генерал-полковник Юрий Хачатуров и т.н. "командующий армией" сепаратистского режима Лева Мнацаканян.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

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