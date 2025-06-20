Минздрав Ирана сообщил о раненых в результате ударов Израиля

БАКУ /Trend/ - С 13 июня в результате авиаударов Израиля по иранской территории пострадали не менее 2800 человек, 2 тысячи из них уже выписаны из больниц.

Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения Ирана, сообщает Trend.

В результате терактов 20 июня были повреждены и выведены из строя шесть машин скорой помощи, также 14 медицинских работников получили ранения, два человека погибли. В заявлении министерства подчеркивается, что в стране не наблюдается перебоев в системе здравоохранения.

Некоторое время назад иранские власти распространили информацию о том, что здание больницы в столице Тегеране подверглось ракетному обстрелу со стороны израильской армии.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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