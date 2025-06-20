Хорватия увеличила закупку нефти из Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-мае этого года из Азербайджана в Хорватию было экспортировано 744,7 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 408,9 млн долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, этот показатель на 134,6 млн долларов США, или на 49,1% больше в стоимостном выражении и на 326,2 тыс. тонн, или на 77,9% больше по объему, чем за тот же период 2024 года.

За этот период Хорватия заняла второе место среди стран, в которые Азербайджан экспортирует больше всего нефти.

Отметим, что в январе-мае этого года из Азербайджана в 17 стран было экспортировано 10,4 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 5,6 миллиарда долларов США. Этот показатель на 615,9 млн долларов США, или на 9,8% меньше в стоимостном выражении и на 493,4 тыс. тонн, или на 5% больше по объему по сравнению с тем же периодом 2024 года.