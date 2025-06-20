Азербайджан будет представлен на туристической выставке в Сингапуре

БАКУ /Trend/ - Азербайджан примет участие в туристической выставке "ITB Asia 2025", которая пройдет 15–17 октября этого года в Сингапуре.

Как сообщает Trend, Государственное агентство по туризму уже арендовало соответствующую площадку для участия в выставке.

Так, агентство заключило договор с компанией "Messe Berlin (Singapore) PTE LTD" на аренду выставочной площади.

Согласно договору, компании было выплачено 96 997 манатов.

Отметим, что "ITB Asia" является одной из ведущих туристических выставок Азии и представляет собой важную платформу для установления контактов между профессионалами туриндустрии, развития сотрудничества и изучения возможностей стремительно растущего азиатского туристического рынка. Выставка охватывает различные туристические сегменты, включая отдых, корпоративный туризм и MICE (встречи, поощрения, конференции и выставки), и является идеальным местом для презентации уникальных направлений и услуг. В течение трех дней "ITB Asia" предоставит уникальные возможности для налаживания деловых связей, получения информации о рыночных тенденциях и установления ценных партнерств.