Новая инициатива Турции может открыть дорогу азербайджанским стартапам

БАКУ /Trend/ - В рамках технологического форума Baku ID 2025 была предоставлена информация об одной из самых перспективных инициатив правительства Турции - программе Türkiye Tech Visa.

Как сообщает Trend, участникам мероприятия рассказали о возможностях, которые открывает эта государственная платформа для стартапов, инженеров, IT-специалистов и технологических предпринимателей, стремящихся интегрироваться в динамичную экосистему Турции.

Türkiye Tech Visa представляет собой эксклюзивную программу приглашения, направленную на привлечение мировых талантов и инновационных компаний. Её запуск стал частью стратегии Турции по превращению страны в один из ведущих технологических хабов региона. Программа предоставляет целый ряд преимуществ: трёхлетнее разрешение на работу, выданное специально в рамках этой инициативы, упрощённую процедуру получения вида на жительство для членов семьи, полное освобождение от подоходного и корпоративного налогов, бесплатное медицинское обеспечение, возможность аренды офисных помещений в технопарках и инкубационных центрах, поддержку со стороны венчурных инвесторов, а также доступ к консультациям и менторской помощи.

Особое внимание в ходе презентации было уделено странам региона, и в частности Азербайджану. Представители Турции подчеркнули, что с большим интересом относятся к азербайджанскому технологическому сообществу и будут рады видеть среди соискателей участников из Азербайджана. По их словам, наличие сильного продукта и готового технологического решения открывает реальные возможности для получения поддержки - не только в Турции, но и на международном уровне.

На мероприятии также отметили, что Türkiye Tech Visa становится не просто формальной визовой программой, а полноценным мостом между инновациями и государственным стимулированием, и Азербайджан рассматривается как один из ключевых партнёров в этом направлении.