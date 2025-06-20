Совбез ООН проведет второе внеочередное заседание по иранско-израильской напряженности

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится второе заседание Совета Безопасности ООН, посвященное агрессии Израиля против Ирана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"На прошлой неделе состоялось первое внеочередное заседание Совета Безопасности ООН. Второе заседание СБ ООН состоится на основе запроса Китая, России и Пакистана", - сказал Арагчи в эфире иранского государственного телевидения.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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