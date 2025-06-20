В дочерней компании Anglo Asian Mining PLC в Азербайджане произведены кадровые назначения

БАКУ/Trend/ - Компания Anglo Asian Mining PLC, ведущий производитель золота, меди и серебра с основным фокусом на Азербайджан, объявила о кадровых назначениях в своей дочерней компании Azerbaijan International Mining Company (AIMC), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

"Эти кадровые изменения направлены на повышение компетенций и увеличение управленческих ресурсов компании в рамках реализации среднесрочной стратегии роста и трансформации Anglo Asian в многоактивного производителя среднего уровня", - говорится в сообщении компании.

Так, компания сообщает о назначении Доминика О’Хары на должность директора по горному делу. А Шон Лафам, обладающий 13-летним опытом работы в горнодобывающей отрасли, присоединился к компании в качестве директора по геологии.

Новый старший горный инженер по планированию добычи Сергей Резник имеет более 15 лет опыта работы в карьерах и подземных рудниках Северной Америки, Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока. Кроме того, Афган Имамли и Фуад Сулхаев назначены управляющими карьерами "Демирли" и "Гедабек".

"Эти назначения имеют ключевое значение для выполнения среднесрочной стратегии компании, направленной на развитие в качестве преимущественно медного, многоактивного производителя среднего уровня, а также на поддержку исполнительной команды и расширение управленческих возможностей и экспертизы", - сказали в компании.