Пока Израиль продолжает наносить удары по Ирану, ни о каких переговорах не может быть и речи - Арагчи

БАКУ /Trend/ - Пока Израиль продолжает наносить удары по Ирану, ни о каких переговорах не может быть и речи.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"В условиях продолжающейся израильской агрессии американцы хотят переговоров и неоднократно посылали месседжи в этом направлении. Но мы четко заявили, что никакого диалога не будет без прекращения агрессии и нападений",- добавил он.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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