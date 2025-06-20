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Утвержден План сотрудничества по совместному продвижению инициативы "Пояс и Путь" между Азербайджаном и Китаем - Указ

Политика Материалы 20 июня 2025 13:32 (UTC +04:00)
Утвержден План сотрудничества по совместному продвижению инициативы "Пояс и Путь" между Азербайджаном и Китаем - Указ

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Утвержден План сотрудничества между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Китайской Народной Республики по совместному продвижению инициативы "Пояс и Путь".

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Trend.

Согласно указу, после вступления в силу Плана сотрудничества министерство экономики должно обеспечить реализацию его положений, а министерство иностранных дел должно направить уведомление правительству Китайской Народной Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Плана сотрудничества в силу.

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