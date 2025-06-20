Президент ЕБРР Одель Рено-Бассо посетит Казахстан

БАКУ/Trend/ - Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одель Рено-Бассо совершит визит в Казахстан 23-24 июня 2025 года, сообщает Trend со ссылкой на банк.

В рамках двухдневного визита глава ЕБРР проведет встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Премьер-министром Олжасом Бектеновым, а также другими высокопоставленными представителями правительства и деловых кругов.

Ожидается, что Рено-Бассо примет участие в церемониях подписания кредитных соглашений по ряду проектов в сфере устойчивой инфраструктуры.

Кроме того, президент ЕБРР сопредседательствует на 37-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов и выступит на заседании Совета деловых женщин мира.

С момента начала деятельности в Казахстане ЕБРР инвестировал в страну более 11 миллиардов евро в рамках 340 проектов, что делает её крупнейшим и самым продолжительным партнёром банка в Центральной Азии.