Законодательство о представительстве Президента Азербайджана в Нахчыванской АР включено в Конституцию АР

БАКУ /Trend/ - Законодательство О полномочном представительстве Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике будет отражено в Конституции Нахчыванской АР.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики".

Согласно документу, полномочное представительство Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике является исполнительным органом на территории Нахчыванской АР, исполняющим обязанности, установленные Президентом Азербайджанской Республики.

Полномочное представительство Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР возглавляет полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Азербайджанской Республики и подчиняющийся непосредственно Президенту Азербайджанской Республики.

Полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской АР осуществляет полномочия, определенные Президентом Азербайджанской Республики.

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