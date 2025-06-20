Назван объем грузов, перевезенных воздушным транспортом в Азербайджане в январе-мае

В январе-мае этого года в Азербайджане воздушным транспортом перевезли значительно больше грузов в стоимостном выражении при одновременном снижении объема перевозок по сравнению с прошлым годом.

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