125 граждан Пакистана эвакуированы из Ирана – посол (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 125 граждан Пакистана эвакуированы из Ирана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в социальной сети X написал посол Пакистана в Азербайджане Касим Мохиуддин.

«По поручению заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Пакистана сенатора Мухаммада Исхака Дара посольство Пакистана в Азербайджане успешно эвакуировало 125 пакистанских граждан из Ирана», - написал он.

По словам посла, сегодня они были безопасно доставлены из Баку в Лахор.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.