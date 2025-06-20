Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Турцию

БАКУ /Trend/ - 20 июня 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в город Стамбул Турецкой Республики.

Об этом сообщило министерство иностранных дел, сообщает Trend.

Было отмечено, что в рамках визита запланировано участие министра в 51-м заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), а также в "круглых столах" и заседаниях контактных групп ОИС.

Также запланировано проведение двусторонних встреч на высоком уровне.

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