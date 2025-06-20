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Иран готов продолжить консультации с "европейской тройкой"

Иран Материалы 20 июня 2025 23:13 (UTC +04:00)
Иран готов продолжить консультации с "европейской тройкой"
Фото: Seyyed Abbas Araghchi / X

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ/ Trend/ - Иран выразил готовность продолжить консультации с Великобританией, Германией, Францией и другими европейскими странами, а также рассматривает возможность проведения в ближайшем будущем очередной встречи в формате "европейской тройки».

Как сообщает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи по итогам переговоров в Женеве.

«Мы выступаем за продолжение консультаций с "европейской тройкой“ и другими государствами-членами Евросоюза. В то же время мы готовы провести еще одну встречу в ближайшее время», — подчеркнул он.

Вместе с тем Аракчи отметил, что Иран продолжит реализовывать свое законное право на самооборону и не будет открыт для переговоров с любой стороной, пока продолжаются израильские атаки.

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