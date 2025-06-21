Назван объем грузоперевозок автотранспортом в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В январе-мае текущего года в Азербайджане автомобильным транспортом перевезено 2,533 млн тонн грузов на сумму 5,318 млрд долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, это на 409,558 млн долларов США, или на 8,3% больше в стоимостном выражении и на 202,067 тыс. тонн, или на 8,7% больше по объему, чем за аналогичный период 2024 года.

Так, за отчетный период из Азербайджана посредством данного вида транспорта было экспортировано 1,034 млн тонн грузов на сумму 959,083 млн долларов США, что означает рост на 195,629 млн долларов США, или на 25,6% в стоимостном выражении и на 163,600 тыс. тонн, или на 18,8% по объему по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время за отчетный период в Азербайджан посредством автомобильного транспорта было импортировано 1,499 млн тонн грузов на сумму 4,359 млрд долларов США. Это на 219,929 млн долларов США, или на 5,2% больше в стоимостном выражении и на 38,468 тыс. тонн, или на 2,6% больше по объему по сравнению с показателем за первые 5 месяцев 2024 года.