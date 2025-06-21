Назван объем азербайджанского экспорта метанола в Турцию

БАКУ /Trend/ - В январе-марте текущего года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 26,9 тыс. тонн метанола (метилового спирта).

По оценкам Trend, основанным на данных, опубликованных Государственным комитетом по статистике, доходы от экспорта метанола в этом объеме составили 8,5 миллиона долларов США.

Экспорт метанола в Турцию снизился на 3,9 тыс. тонн, или на 12,7% в количественном выражении и вырос на 2,6 млн долларов США, или на 44,1% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, за аналогичный период прошлого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 30,8 тыс. тонн метанола на сумму 5,9 млн долларов США.

Отметим, что в январе-марте этого года из Азербайджана за рубеж было экспортировано 90,7 тыс. тонн метанола (метилового спирта). Объем дохода от экспорта метанола в этом объеме составил 28,2 млн долларов США.

Напомним, что за отчетный период метанол экспортировался из Азербайджана в Израиль, Турцию, Болгарию, Румынию, Гибралтар, Италию, Словению, Грецию.