На министерство труда и соцзащиты населения Азербайджана возложена новая обязанность

БАКУ /Trend/ - На министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана возложена новая обязанность.

Решение об этом принял Кабинет министров, сообщает Trend.

Согласно решению, министерство должно обеспечить выдачу уникального кода каждому застрахованному лицу, сведения о котором подлежат засекречиванию. Эта задача возложена на подведомственный Государственный фонд социальной защиты населения.

Выдача кодов должна осуществляться по запросу ряда государственных структур, включая министерство внутренних дел, министерство юстиции, министерство по чрезвычайным ситуациям, министерство экономики, Государственную пограничную службу, Государственную службу специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики, Государственное агентство по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики, Государственный таможенный комитет и Генеральную прокуратуру.

Выдача уникального кода должна быть обеспечена в течение одного месяца с даты вступления решения в силу.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!