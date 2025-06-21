Нахожусь под впечатлением от проделанной работы в городе Шуша - посол Франции

ШУША/Trend/ - Нахожусь под впечатлением от проделанной работы в городе Шуша.

Как сообщает в субботу Trend, об этом журналистам сказала посол Франции в Азербайджане Анн Буайон во время визита в Карабах.

"Это мой первый визит в город Шуша, и я очень рада быть здесь - это настоящая возможность открыть для себя этот город. Как я уже говорила ранее, Шуша занимает особое место в сердцах азербайджанского народа, поскольку она сыграла очень важную роль в культурной жизни Азербайджана",- сказала дипломат.

Буайон отметила, что находится под впечатлением от проделанной работы в Шуше и от того факта, что важнейшие культурные объекты и учреждения - символы азербайджанской культуры - возвращаются к жизни и становятся доступными для посетителей. Она призвала людей приезжать в город Шуша, подчеркнув, что это прекрасный способ лучше узнать Азербайджан.

Напомним, что вчера начался визит представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в Лачинский район. В визите принимают участие послы, представители международных организаций, военные атташе - всего около 100 дипломатов.

В рамках визита они посетили киностудию Hoçazfilm и галерею Yurd. Представители ознакомились в киностудии с различными макетами, использованными в фильмах.

В галерее Yurd гостям были представлены Карабахские ковры. Особый интерес вызвали ковры, сотканные в Лачине. Гостям наглядно продемонстрировали процесс ковроткачества, в том числе, как набрасываются петли.

Сегодня иностранные дипломаты прибыли в город Шуша. Гости ознакомятся с проводимыми здесь восстановительно-строительными работами.