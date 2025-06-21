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Азербайджанский Hitmaker возвращается на главную сцену страны

Звёздный мир Материалы 21 июня 2025 11:57 (UTC +04:00)
Азербайджанский Hitmaker возвращается на главную сцену страны

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - 30 сентября во Дворце Гейдара Алиева состоится третий сольный концерт Мурада Арифа - артиста, чьи выступления давно превратились в настоящие музыкальные события и грандиозные шоу, оставляющие у зрителей яркие впечатления и бурю эмоций, сообщает Trend Life.

Hitmaker, певец, композитор, телеведущий… Те, кто хоть раз побывал на его концертах, знают: Мурад Ариф - это не просто музыка. Это энергия, драйв, и полное погружение в атмосферу праздника, где каждый звук и каждое слово - часть большого спектакля.

Новое шоу получило символичное название "3:0". Три - это не просто цифра. Это тройная победа, тройное удовольствие и тройной взрыв эмоций! Этот концерт обещает стать кульминацией его творческого пути, насыщенным миксом хитов, неожиданных сюрпризов и живой энергии, которую невозможно подделать.

Это будет вечер, о котором будут говорить, когда сцена снова загорится в ритме Мурада Арифа!

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