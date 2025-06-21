Начался визит представителей дипломатического корпуса в Агдам

АГДАМ /Trend/ - Начался визит в Агдам представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане. До этого они посетили город Шуша.

Дипломаты ознакомятся с городом Агдам, сообщает местный корреспондент Trend.

Отметим, что вчера они посетили Лачинский район. Всего в поездке принимают участие около 100 дипломатов, в том числе послы, представители международных организаций, военные атташе.

В рамках визита представители дипкорпуса посетили киностудию "Ходжазфильм" и галерею "Юрд". В киностудии гостям были представлены различные макеты, использованные в фильмах.

В галерее "Юрд" им были продемонстрированы карабахские ковры. Особый интерес вызвали ковры, сотканные в Лачине. Гостям наглядно показали процесс ковроткачества.

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