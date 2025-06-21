Главы МИД Азербайджана и Узбекистана обсудили региональные события

БАКУ /Trend/ - 21 июня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле встретился с министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиером Саидовым.

Об этом сообщило министерство иностранных дел, передает Trend.

Отмечено, что стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая политические, экономические, транспортно-коммуникационные и гуманитарные направления, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Было подчеркнуто наличие значительного потенциала для расширения сотрудничества в многостороннем формате, включая ООН, Организацию исламского сотрудничества, Движение неприсоединения, Организацию тюркских государств, Организацию экономического сотрудничества и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В ходе встречи также были обсуждены последние события в регионе. Отмечено, что нарастающая напряженность на Ближнем Востоке, в частности, израильско-иранский конфликт, вызывает обеспокоенность.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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