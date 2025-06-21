Расширение географии напряженности на Ближнем Востоке вызывает обеспокоенность - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Расширение географии напряженности на Ближнем Востоке и военные операции, проводимые против Исламской Республики Иран, вызывают обеспокоенность.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов

на 51-й сессии Совета министров Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Стамбуле.

«Официальный Баку призывает к восстановлению дипломатического процесса, основанного на нормах и принципах международного права», - сказал министр.

Он отметил, что Азербайджан полностью поддерживает мирное урегулирование конфликта в Джамму и Кашмире согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН, а также ОИС, привлек внимание к значению соглашения о прекращении огня, достигнутого 10 мая 2025 года.

Говоря о текущей гуманитарной ситуации в Сирии, глава МИД Азербайджана отметил важность поддержки международным сообществом шагов по восстановлению и реинтеграции в регионе.