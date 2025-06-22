МАГАТЭ вновь сообщило об ударе по ядерному объекту в Исфахане

БАКУ /Trend/ - Израиль нанес удар по ядерному объекту Ирана в Исфахане во второй раз за неделю, причинив значительный ущерб многочисленным зданиям на объекте.

Об этом сегодня заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси, передает Trend.

Как сообщили в МАГАТЭ, объект в Исфахане изначально подвергся атаке 13 июня, когда были повреждены четыре здания, включая центральную химическую лабораторию, установку по конверсии урана, завод по производству реакторного топлива и строящийся объект по переработке обогащенного металлического урана. В то время не сообщалось о повышении уровня радиации за пределами объекта.

МАГАТЭ также подтвердило, что цех по производству центрифуг на объекте в Исфахане был среди целей сегодняшних атак.

Гросси отметил, что пораженные объекты либо не содержали ядерных материалов, либо содержали лишь небольшое количество природного или низкообогащенного урана, и поэтому любое потенциальное радиоактивное загрязнение по-прежнему ограничивается поврежденными или разрушенными сооружениями.

"Этот ядерный комплекс в Исфахане – один из ключевых объектов иранской ядерной программы – неоднократно подвергался атакам и был сильно поврежден. На основании нашего анализа имеющегося ядерного материала мы не видим никакого риска загрязнения за пределами объекта. Тем не менее, как я неоднократно заявлял, ядерные объекты никогда не должны подвергаться атакам", - отметил Гросси.