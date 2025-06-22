Трамп выступит в Белом доме с обращением к нации

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп заявил, что выступит в Белом доме с обращением к нации.

Об этом он написал в соцсети Truth Social после проведения ВВС США атаки на ядерные объекты в Иране, передает Trend.

"Я выступлю с обращением к нации в 22:00 в Белом доме по поводу нашей очень успешной военной операции в Иране. Это исторический момент для США, Израиля и мира. Израиль должен теперь согласиться на прекращение войны", - написал он.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате кторых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом «Хатам аль-Анбия» — Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

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